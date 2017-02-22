Posta Dairesi “Hayvanlar-Yunus” konulu pul ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor
Posta Dairesi, “Hayvanlar-Yunus” konulu anma pul serisine ait seri pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor.
A+A-
Posta Dairesi, “Hayvanlar-Yunus” konulu anma pul serisine ait seri pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor.
Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Basımevi’nde bastırılan seri pul ve ilk gün zarflarının satışına yarın başlanacak.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.