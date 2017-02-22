Posta Dairesi “Hayvanlar-Yunus” konulu pul ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor

Posta Dairesi, “Hayvanlar-Yunus” konulu anma pul serisine ait seri pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Basımevi’nde bastırılan seri pul ve ilk gün zarflarının satışına yarın başlanacak.