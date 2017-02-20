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Posta Dairesi’nden özel tarih damgaları

Posta Dairesi’nden özel tarih damgaları

Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.

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Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak’ın açıklamasına göre, 6 ilçe merkezindeki postanelerde yarın Dünya Rehberler Günü nedeniyle; 22 Şubat Çarşamba günü ise Dünya Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerin ise pullarına özel tarih damgaları vurulacak.

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