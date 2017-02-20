Posta Dairesi’nden özel tarih damgaları
Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.
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Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.
Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak’ın açıklamasına göre, 6 ilçe merkezindeki postanelerde yarın Dünya Rehberler Günü nedeniyle; 22 Şubat Çarşamba günü ise Dünya Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerin ise pullarına özel tarih damgaları vurulacak.
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