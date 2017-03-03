Prisma merakla beklenen özelliğe kavuştu

Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yapan Prisma, kısa süre içerisinde App Store ve Google Play Store'da en çok indirilen uygulamalar arasındaki yerini almayı başarmıştı. Güncellemer ile yeni özelliklere kavuşan Prisma, en son en boy oranı kısıtlamasını kaldırmış ve Facebook üzerinden Prisma filtreleri ile canlı yayın yapma imkanı sunmuştu.

Çalışma yapısı ile ilk başlarda eleştirilen Prisma, güncelleme ile filtreleri tek seferde indirme özelliğine kavuşmuştu. Bugün ise Prisma, filtre konsunda bir yeniliğe daha gitti. Gelir sağlamak adına yapılan bu hamle sayesinde Prisma'ya yeni filtreler eklendi. Ancak bu filtreler tahmin edebileceğiniz gibi ücretli olarak sunuluyor.

Prisma mağaza bölümünde satılan filtreler yavaş yavaş artmaya başladı bile. Bakalım Prisma'nın ücretli olarak satılan filtreleri beklenilen ilgiyi görecek mi?