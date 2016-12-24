Prof. Dr. Konanç anısına sempozyum gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç anısına “TC- KKTC Karşılaştırmalı Vatandaşlık Hukuku” başlıklı sempozyum gerçekleştirdi. 20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlenen söz konusu sempozyum 23 Aralık 2016 Cuma günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeçmişinin okunması ile başladı. Açılışta konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ulaş Gündüzler sempozyuma katılan herkese teşekkürlerini ileterek Esin Konanç’ı saygı ile andıklarını belitti. Konuşmasında sempozyum hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Gündüzler sempozyumun birçok önemli konuya ışık tutacağına inandığını sözlerine ekledi.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Esin Konanç’ı saygı ve özlemle andıklarını dile getirerek değerlere sahip çıkmanın son derece önemli olduğunu vurguladı. Konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Osam, içinde bulunduğumuz kaotik dünyada hukukun evrensel rehber olarak kullanılması gerektiğine inandığını vurguladı. Prof. Dr. Osam, Konanç’ın aramızdan ayrılmasına neden olan yol düzenlemelerinin bugün itibari ile halen devam ettiğini belirterek kuralların herkes için olduğunu, bu bağlamda da kuralların gerçekleştirilmesinde devlet yetkililerinin katkı koyması gerektiğini vurguladı. Sempozyumun faydalı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Osam herkese iyi çalışmalar diledi. Söz konusu açılış töreninde Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı da hazır bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan İsgüzar Esin Konanç ile ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı. Sempozyum Prof. Dr. Tuğrul Arat moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci oturum ile devam etti. Oturumda Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir “Vatandaşlık Hukukuna Hakim Olan İlkeler”, Prof. Dr. Turgut Turhan “KKTC Yurttaşlık Hukukuna Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Esra Dardağan Kibar “Türk Vatandaşlığının İradi Olarak Kazanılması” ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba “KKTC Hukukunda Yurttaşlığın Kazanılması” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu “Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı”, Yrd. Doç. Dr. Sedat Sirmen “Türk Vatandaşlık Hukukunda İstisnai Yoldan Vatandaşlık Kazanma”, Yrd. Doç. Dr. Aslı Bayata Canyaş “Türk Vatandaşlığının İptali ve Vatandaşlık Kararlarının Geri Alınması” ve Ar. Gör. Ulvi Nail Gün “KKTC Hukukunda Yurttaşlığın Kaybı” konularında sunumlar gerçekleştirdi. Sempozyum, davetli konuşmacılara verilen teşekkür plaketlerinin ardından sona erdi.