Prof Dr. Mahmudov baş editör yardımcısı seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazim Mahmudov, Thompson Reuters tarafından, Web of Science veri tabanının bir alt indeksi olan Science Citation Index Expanded (SCIE) tarafından indekslenen Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik (Applied and Computational Mathematics) dergisine Baş Editör Yardımcısı (Deputy Editor-in-Chief) olarak seçildi. Söz konusu dergi Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü ile Azerbaycan İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından 2002 yılında kuruldu. Aralarında Stanford Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi bilim adamlarının da bulunduğu seçkin uluslararası bilim kurulu tarafından yönetilmekle olan Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik dergisi yılda üç sayı şeklinde hakemli dergi olarak yayınlanıyor.

Prof. Dr. Mahmudov, 2014 yılından itibaren Hırvatistan’da basılan Kesirli Diferansiyel Hesap (Fractional Differential Calculus) dergisinde, 2010 yılından itibaren Hindawi tarafından basılan Soyut ve Uygulamalı Analiz (Abstract and Applied Analysis) dergisi ve Uygulumalı Matematik Dergisi’nde (Journal of Applied Mathematics), 2015 yılından itibaren Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Matematik ve Matematik Mühendisliği Enstitüsünün yayınladığı Azerbaycan Matematik Dergisi’nde (Azerbaijan Journal of Mathematics) editör olarak görev yapmaktadır.

Bu görevlerin yanı sıra Hindawi tarafından basılan ve SCI Expanded tarafından indekslenen Mühendislikte Matematik Problemleri (Mathematical Problems in Engineering) dergisinde 2010-2015 yıllarında ve yine Hindawi tarafından basılan Uluslararası Diferansiyel Denklemler Dergi’sinde (International Journal of Differential Equations) 2010-2015 yıllarında editör olarak görev yapmıştır.