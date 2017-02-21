Prof. Dr. Sözen: “Birbirimize güvenmiyoruz”

Eniz Orakcıoğlu

Uluslararası İlişikler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Müzakere sürecinde son yaşanan olumsuz gelişmelerin ve krizin, iki tarafın siyasetçilerinin diğer taraf hakkında ne kadar az bilgisi olduğunu ortaya çıkardığını söyleyerek, “Yaşanan kriz Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs siyasetlerinin, birbirlerinin siyasi yaşamını ve siyasi tarihini ne kadar az bildiğini gösteriyor. Diğer bir gösterge ise iki tarafın halk ve siyasiler düzeyinde de güvensizliğin ne kadar yüksek düzeyde olduğudur. Aslında en basiti ile bu olay bize iletişimin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu noktada da liderlerin herhangi bir konuda buluşup yüz yüze veya telefonla konuşmasının önemini ortaya seriyor” dedi.

“ENOSİS üzerine bazı değerler yüklenmiştir”

Sözen, sözlerine şu şekilde devam etti; “Krizden sonra şu anlaşılmıştır ki Anastasiades, ENOSİS kelimesinin Kıbrıslı Türkler üzerindeki etkisini demek ki çok iyi bilmemektedir. ENOSİS kelimesi kendi başına birleşme anlamı taşımaktadır. Ama bugün Avrupa Birliğine de Rumlar veya Yunanlılar EVROPAİKİ ENOSİS (European Union) demektedir. Tek başına birleşme tek başına nötür bir kelime olabilir ama Kıbrıs Tarihine bakıldığında ENOSİS’in üzerine bazı değerler yüklenmiştir ve ENOSİS Yunanistan’la birleşmeyi sembolize etmektedir. Bu durumda Kıbrıslı Türklerin tarih içinde yaşadıkları bazı travmalar mevcuttur. Örneğin 1950’li yıllardan başlayarak, 1963 ve 1974 yıllarında daha da zirve yapan travmalar vardır. Bu travmaları anlatırken de Kıbrıslı Türklerin kullandığı bazı söylemler vardır. Örneğin; ‘Kıbrıs’ta her şeyin başlangıcı Rumları ENOSİS istemeleridir’ şeklinde dominant bir söylem mevcuttur. Tabi ki bu durumun Kıbrıslı Rumlar ne kadar farkındadır orası da soru işaretidir ki bana göre tahmin ettiğimiz kadar farkında değillerdir. Bu durum bizi rahatsız ettiği gibi, benzer şekilde Kıbrıslı Rumları da rahatsız eden bazı noktalar ve kendilerinin dominant söylemleri vardır. İki çözüm yanlısı liderin bu noktalara çok daha fazla dikkat etmesi ve önem vermesi lazımdır”

“Mesajları basın üzerinden vermeleri doğru değil”

Çözüm yanlısı iki lideri bu tarz olumsuz konularda bir birleri ile iletişim içinde olmaları gerektiğini vurgulayan Sözen, “Bu kadar önemli ilerlemeler olan müzakerelerden sonra birbirlerine mesajlarını basın üzerinden vermemeleri ve bazı şeyleri doğrudan telefonla ya da yüz yüze konuşabiliyor olmaları lazımdır” şeklinde konuştu.

“ENOSİS öcü değildir”

Kıbrıs Türklerin, ENOSİS denen şeyin öcü olmadığının, 1950 yılındaki Plebisitin gayet açık bir şekilde Kıbrıslı Rumların barışçı bir şekilde yaptığı bir demokratik hak kullanımı olduğunu anlaması gerektiğinin altını çizen Sözen, “1970’lerin EOKA’sının yaptığı terörist faaliyetlerle bunu kıyaslamamak gerekir. Kıbrıs Türkler arasında da, Türkiye ile ilhakı veyahut ayrı devleti savunan insanlar vardır. Siz beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz bu onların demokratik hakkıdır” diye konuştu.

“Krizin maliyeti vardır”

Liderlerin müzakere masasına büyük ihtimal geri döneceğini ancak Akıncı ve Anastasiadis arasındaki güven noktasında hasar oluştuğuna dikkat çeken Sözen, “Bu hasarın da bir maliyeti illaki vardır. Bu maliyet de haftalar sürecek bir kayıptır. Yani müzakerelerin bu gün geldiği kritik aşamada bu yaratılan krizle birlikte bu karar önemli bir dönemeçte taraflar 3-5 hafta kaybedecektir diye düşünmekteyim. Müzakere masasına yeniden dönüp görüşmeleri sürdürmeleri iki liderin görevidir ve amacı olması gerekir. İki lider, bu tür krizlerin çıkmaması ve kurulacak federal devlette bütün bunlardan uzak uzlaşı ve barış içinde yaşamak için müzakere etmeleri için vardır” dedi.

“Bu söylemlerden uzak durulmalıdır”

Sözen, Hedefin iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon olduğunu belirterek, “Bu federasyon kurulduğu zaman da hem ENOSİS’i, hem de ayrılmayı yasaklayacaktır. 1960’daki kuruluş ve garanti anlaşmasında da bu şekilde geçmektedir. Hem ENOSİS, hem de TAKSİM 1960 anlaşmasına göre yasaklanmaktadır. 1979 doruk anlaşmaları ile de kurmaya çalıştığımız iki toplumlu, iki bölgeli federasyon da bugüne kadarki tartışmalara bakıldığında hem ENOSİS’i, hem de Ayrılığı dışlamaktadır. İki tarafın da altında imzası olan 11 Şubat belgesi ne anlama gelmektedir? Ne ENOSİS, ne de ayrılma anlamına gelmemektedir. O yüzden hedef bu kadar belliyken detaylarla ve suni krizlerle tarafları yıllardır domine eden bu söylemlerden uzak durmak lazımdır” diye konuştu.

Sözen, sözlerine şu şekilde son verdi; “Müzakereler iki liderin güdümünde çok önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle iç konularda kayda değer ilerlemeler olmuştur ve bugün son 20-21 ayda yapılan müzakerelerdeki ilerlemeleri sil baştan veya berhava etmek büyük bir günah olacaktır. Bu nedenle de Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs uyuşmazlığının sembolleri olan ENOSİS ve buna benzer sembollerin artık suni krizlere izin vermemesi gerekir. İki tarafın kaygılarını, iki tarafın korkularını canlı tutacak siyasi hareketlerden vazgeçmek ve bunları azaltmak gerekir. Kaldı ki bunların içinde Kıbrıs Rumlarını da rencide eden Türkiye ile ilhak gibi konular vardır. Bunların genelin dikkat etmek önemlidir.”