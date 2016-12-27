Profesyonel iş dünyası için yetiştiriliyorlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinin altyazı çevirilerini yaptığı filmler bu hafta izleyiciyle buluştu.

Bu yıl 9’uncu yılını kutlayan “Beyaz Perde Günleri” etkinliğiyle, DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü, her zamanki gibi farkını ortaya koydu. Görsel-işitsel çeviri sürecinde kullanılan tekniklerle ilgili sunumların da yer aldığı film gösterimleri, uygulamalı eğitimin iş dünyasına adım atacak yeni nesil için ne kadar önemli ve etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Filmlerin çevirileri Sibel Yurtsuz, Leyla Kilis, C. İlkim Özcanel, Kemale Adilova, Direnç Kuyucu, Elshad Muradxan, Afgan Balashlı, Kamil G. Çağlar, Hüseyin Takar, Sermin Denizli, Erdem Arslan, Tuygan Uygur, Meliz Yücedal, Mina Huseynli ve Nezaket Şadırvan tarafından yapıldı. Bu özverili proje kapsamında profesyonel bir ekip olarak çalışan öğrencileri ile gurur duyduğunu belirten İşitsel-Görsel Çeviri Uzmanı Öğretim Görevlisi Neslihan Binatlı Hekimoğlu, altyazı çevirisinin sadece film ve dizilerle sınırlı kalmayan, dijital oyun sektörününün de önemli bir parçası olan büyük bir sektör olduğunun ve sektörde nitelikli çevirmenlere duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Çevirinin her alanı gibi bu alanda da başarılı olabilmek için teknik bilginin yanında uygulamalı yoğun bir eğitimin önemini belirten Neslihan Binatlı Hekimoğlu, bir çevirmenin yabancı dil hakimiyeti yanında Çeviri Teknikleri, Kültürlerarası İletişim, Genel Kültür gibi nitelikleri kazanmış kişiler olması gerektiğini vurguladı.

Kurulduğu günden beri hedeflerinin iş deneyimine yönelik tecrübe kazandırmak ve çeviri sektörünün beklentilerini karşılayan nitelikli çevirmenler yetiştirmek olduğunu vurgulayan DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü, her yıl bu etkinlik ile hedeflerine ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor.