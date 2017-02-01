Prostat kanserinin 7 belirtisine dikkat!

Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı konulurken, 14 dakikada bir de prostat kanserine bağlı yaşam kayıpları gerçekleşiyor.

Ancak erken evrede yakalanan prostat kanserinde tedavi başarısı yükseliyor. Uzmanlar prostat kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerek, “50 yaşından sonra yılda bir kez tarama yaptırın önerisinde bulunuyor.

Prostat kanserinde nedenin tam olarak bilinmediğini aktaran uzmanlar, “Hücre düzeyinde gerçekleşen genetik kusurlara bağlı bazı prostat hücrelerinin kontrol dışı büyümesi ve normal hücrelerin yerini alması ile öncelikle çevre dokulara ileri evrede ise uzak organlara yayılması söz konusu olmaktadır. Kemiklere yayılım olduğu durumlarda ise ağrı ve kırıklar ortaya çıkabilir. Hem kanserin özellikleri hem de yanlış tedavisi idrar kaçırmaya ve sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir. Prostat kanserini erken evrede tespit etmenin en etkili yolu tarama yapılmasıdır. Prostat kanserinin belirtileri ortaya çıkmadan erken tanısı için bazı tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tarama yöntemlerinin 50 yaşından sonra tüm erkeklere yılda bir uygulanması önerilmektedir.” dedi.

PROSTAT KANSERİ BU ŞİKAYETLERLE KENDİNİ BELLİ EDİYOR

1. İdrar yapma güçlüğü.

2. İdrar akışında kuvvet azalması.

3. Menide ya da idrarda kan görülmesi.

4. Boşalma esnasında ağrı.

5. Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi

6. Kemik ağrıları.

7. Sertleşme bozukluğu prostat kanserine işaret edebilir.

RİSK GRUBUNDA MISINIZ?

• İleri yaş.

• Siyah ırktan olmak.

• Ailede prostat ve meme kanseri öyküsü.

• Hayvansal yağ ve proteinden zengin beslenmek.

• Androjen adı verilen erkeklik hormonunun fazla olması.

• Hareketsiz yaşam.

Bu gruptaki kişilerin risklerini bilmelerinin, erken tanı ve tedavi için üroloji uzmanına başvurmalarının önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar, erken evrede en etkin tedavi cerrahi olduğunu söylüyor:



CERRAHİ TEDAVİ NE ZAMAN GEREKİR?

“Kanserin büyüme hızı, yayılım durumu, hastanın genel sağlık durumu ve uygulanacak tedavinin etkinliğinin yanı sıra, olası yan etkilerine de bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri tercih edilebilir. Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri hemen tedavi edilmeyebilir. Bazı hastalarda tedavi yerine takip önerilebilir. Cerrahi, erken dönem prostat kanserinin en yaygın ve en başarılı tedavisidir. Robotik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler mevcut olup her bir cerrahi yöntem hastaya göre tercih edilmelidir. Cerrahi yaklaşımda amaç prostatın tamamının alınmasıdır. Uygun vakalarda prostat çevresinde bulunan ve peniste sertleşmeye yardımcı olan sinirler korunabilir.”

