Protokol tribününde çilingir sofrası

Coşkun Kutay

Girne Bölge Amiri Ogün Güntem ve ekibinin olağanüstü çalışmaları ile ancak ayakta durabilen Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nın çim zemini, ülkemizin yüz akı olma konumunu muhafaza ederken, Girne halkının, stadyumun toprak zemin olan atletizm parkurundan istifade etmelerini temin için açık tutulan kapıları, kendini bilmez kişi veya kişilerin stat içerisinde yaptığı tahribata çanak tutmaya devam ediyor.

Bir müddet önce oynanan, Türk Ocağı-Yenicami karşılaşması öncesinde kale ağlarının parçalanması nedeniyle gündeme gelen “Vandallık” sporseverlere, bu kadarına da pes dedirten kötü örneklerden birisini daha teşkil etmişti. Nitekim, önceki gece de, kapıların açık olmasından ve kameraların da çalışmamasından istifade eden kişiler, protokol tribününde çiğ köfteli “Çilingir Sofrası” kurarak yiyip-içtiler ve geride de, stat görevlilerinin temizlemek zorunda kalacağı çöp ve içki şişelerini bırakıp gittiler. Yapılan şikayet üzerine dün sabah, konuyu tahkik için 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’na gelen polis memuru, bu tip çirkinliklerin bir daha yaşanmaması için konunun takipçisi olacaklarını, ancak yine de, stat dış kapılarının belirli bir saatte kapatılmasının sağlanamaması halinde, bu tip çirkinliklerin tekrar yaşanma olasılığının bulunduğuna dikkat çekti.