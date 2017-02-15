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PSG, Barcelona'yı ezdi geçti

PSG, Barcelona'yı ezdi geçti

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.

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Fransız ekibi PSG, Parc des Princes'te İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Paris ekibi 18. dakikada Angel Di Maria'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. PSG, 40. dakikada Julian Draxler'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

​Maçın 55. dakikasında yaklaşık 20 metreden yaptığı vuruşla Barcelona ağlarını bir kez daha havalandıran Di Maria, PSG'yi 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi takımın golcüsü Edinson Cavani, 72. dakikada sahneye çıkarak durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla PSG, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

​Bu arada PSG, Milan, Dinamo Kiev, Valencia, Chelsea ve Bayern Münih'in ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya 4 gol atan 6. takım oldu.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 8 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.

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