PSG, Barcelona'yı ezdi geçti
Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.
Fransız ekibi PSG, Parc des Princes'te İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Paris ekibi 18. dakikada Angel Di Maria'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. PSG, 40. dakikada Julian Draxler'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Maçın 55. dakikasında yaklaşık 20 metreden yaptığı vuruşla Barcelona ağlarını bir kez daha havalandıran Di Maria, PSG'yi 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi takımın golcüsü Edinson Cavani, 72. dakikada sahneye çıkarak durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla PSG, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Bu arada PSG, Milan, Dinamo Kiev, Valencia, Chelsea ve Bayern Münih'in ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya 4 gol atan 6. takım oldu.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 8 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.
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