Quaresma, Galatasaray maçında oynayamayabilir

Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş'a, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray serbisi öncesi yıldız futbolcu Quaresma'dan kötü haber geldi. Karşılaşmanın 82. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan Portekizli isim, saha kenarında tedavi gördükten sonra mücadeleye devam etmişti.



BeIN Sports'un haberine göre, karşılaşma sonrası tetkikleri yapılan Quaresma'nın sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavi altına alınan Portekizlinin derbide oynayıp oynayamayacağı ise 1-2 gün içerisinde netlik kazanacak.