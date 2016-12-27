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  3. Quaresma yıllık 3.3 milyon Euro istedi
Quaresma yıllık 3.3 milyon Euro istedi

Quaresma yıllık 3.3 milyon Euro istedi

Beşiktaş'la sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan Portekizli futbolcunun menajeri Aboubakar'ın aldığı ücreti istedi

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33 yaşındaki Ricardo Quaresma, 3 yıllık yeni anlaşma öneren Beşiktaş Yönetimi'nden yıllık 3.3 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon Euro (6.2 milyon TL) ücret alan oyuncunun, “Takımın en çok kazanan futbolcu Aboubakar. Yeni sözleşmemde onun aldığı maaştan daha az bir miktar yazmaz” diyerek yönetime net mesaj gönderdiği bildirildi.

amkspor'un haberine göre; Beşiktaş'a sezon başında Porto'dan 10 milyon Euro'luk (36.7 milyon TL) satın alma opsiyonuyla kiralanan Aboubakar, Beşiktaş'tan bu sezon 3.3 milyon Euro (12.2 milyon TL) net maaş alıyor.

Siyah-beyazlı formayla ortaya koyduğu performansla beklenenin altında bir görüntü sergileyen Kamerunlu futbolcu için yönetim, Porto'ya 2.5 milyon Euro (9.1 milyon TL) da kiralama parası ödemişti.

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