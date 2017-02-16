Quaresma yine imaj değiştirdi

Sık sık imaj değiştirerek futbol dışında stiliyle de gündeme gelen Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Richardo Quaresma, eski imajına dönerek saçlarını sarıya boyattı.

Bu akşam Hapoel Beer Sheva karşısında Beşiktaş’ın en büyük kozu olacak Quaresma stilini İsrail maçına gitmeden önce değiştirdi. Onu gören takım arkadaşları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Siyah beyazlı formayla bugüne kadar Avrupa’da 11 kez ağları sarsan Quaresma hem takımını bir üst tura taşımak hem de bulacağı gollerle Oktay Derelioğlu ve 12 gollü Bobo’yu geride bırakmak istiyor.

Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmek amacında olan Quaresma, bu sezon Avrupa kupalarında takımına 3 gol kazandırdı.

Kartal’ın Dinamo Kiev ile sahasında yaptığı karşılaşmada serbest vuruştan fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, İstanbul’daki Napoli ve Benfica karşılaşmalarında da penaltılardan birer gol kaydetmişti