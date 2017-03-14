Quaresma'ya ceza mı verilecek?

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında oyundan çıktıktan sonra kulübeye uğramadan soyunma odasına giden ve Olympiakos maçında takım arkadaşı Hutchinson ile tartışan Quaresma'ya, ceza vermeyi düşündüklerini söyledi.

Ümraniye'de açılışını yaptığı Kartal Yuvası mağazasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, "Biz nasıl vecibelerimizi yerine getirmediğimiz zaman futbolcumuza cezamızı ödüyorsak futbolcu da vecibelerini yerine getirmediği zaman cezasını ödemek zorundadır. Ceza vermeyi düşünüyoruz. Quaresma'ya ceza verme konusu yönetim kurulunda konuşulacak. Bugünden 'Ceza verilecek' diyemeyiz ama ceza verilmesiyle ilgili konu yönetim kurulu gündemine gelecektir." diye konuştu.

"Futbolun patronu Şenol Güneş gereğini yapıyor." diyen Çebi, "Eğitimci yapısı, karakteri, babacan tavırlarıyla zaten hocamız futbolcusunu idare ederken başarılı olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın dün Kayserispor maçında yaşadığı puan kaybıyla ilgili olarak da Çebi, "Kayserispor'un ligin ikinci yarısındaki performansı ortada. Zorlu bir maç olmasını bekliyorduk. Üç sonuca da hazır bir maç seyrettik. Çok keyifli bir maç oldu izleyenler açısından." şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk alın teri ister"

Ligde zor maçlarının olduğunu vurgulayan Çebi, "Şampiyonluk büyük emek ve alın teri ister. Son düdük çalmadan kimsenin şampiyon olduğu söylenemez. Ligin altında olan 7-8 kritik takım var. Onlarla yapacağınız her maç Kayserispor maçı gibidir. Çok önemsemek ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Dünkü sonuç için üzgünüz ama diğer rakiplerimizden hala daha öndeyiz. Bu da önemli bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

"Sergen Yalçın'ın teknik adamlığının da parlak olacağını düşünüyorum"

Ligde görev yapan Beşiktaşlı teknik adamların başarılı olmasından gurur duyduğunu belirten Çebi, şöyle devam etti:

"Sergen Yalçın Beşiktaşlıdır ama bir yandan da profesyonel sözleşmesi olan, Beşiktaşlılığın ahlak kuralları içinde Kayserispor'u oynatan bir teknik direktördür. Beşiktaşlı olmasından ve Kayserispor'u getirdiği noktadan gurur duyduğum hocamıza başarılar diliyorum. Hocayı da futbolcularını da tebrik ediyorum. Sergen Yalçın'ın oynadığı futbol kadar teknik adamlığının da parlak olacağını düşünüyorum."

"Hep beraber iyi olmak zorundayız"

Kayserispor maçında attığı iki golle takımının 1 puan kazanmasında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar ile sözleşme uzatılıp uzatılmayacağına mayıs ayı sonunda karar vereceklerini aktaran Beşiktaşlı yönetici, "Afrika Kupası'ndan döndükten sonra performansında büyük bir çıkış var. Futbol bir takım oyunudur. Bir kişinin iyi olması konuyu çözmüyor. Hep beraber iyi olmak zorundayız." diye konuştu.

"Olympiakos'u elemek zorundayız"

Olympiakos ile 16 Mart Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında tur şansını yüksek gördüklerini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "İyi ihtimali düşünüyoruz. Bunun için de takımın ruhu ve futbol yapısı ortada. Olympiakos'tan daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sonuçta maça çıktığınızda nasıl bir oyun oynadığınız ve nasıl bir performans gösterdiğiniz önemli. Temenni ediyorum ki Olympiakos'u eleyeceğiz. Bizim hedefimiz daha yukarısı. Onun için Olympiakos'u elemek zorundayız." şeklinde yorum yaptı.