Rahat uyku için kafeine dikkat

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanlarından Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, "Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder. Günlük düzenli kullanımlarda uyku problemlerine yol açar. Günlük 200 miligramdan fazlası zararlıdır." ifadelerini kullandı.

Uykusuzluk sorunu ve çözümlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Kitapçıoğlu, insomnia adı verilen uykusuzluk sorununun, uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorluk çekmekle görülen bir uyku bozukluğu olarak tanımlanabileceğini bildirdi.

Herkesin uykusuzluk problemi yaşayabileceğine işaret eden Kitapçıoğlu, yetişkinler, kadınlar, stres altındaki insanlar, medikal/mental sağlık problemi olan kişilerin bu durumla daha sık karşılaştığını dile getirdi. Kitapçıoğlu, şunları kaydetti:

"Gece boyunca uyanıyor ve tekrar uyuyamıyor musunuz? Yatağa uzanıyor ve gece boyunca yatakta dönüyor musunuz? Uyuyamayacağınız korkusuyla gece yatağa gitmekten korkuyor musunuz? Eğer bu sorulara evet yanıtı veriyorsanız uykusuzluk problemine sahip olabilirsiniz.

Uykusuzluğun sebeplerinden ilki uyku engelleyici apne olabilir. Diğer bir sebep ise huzursuz bacak sendromu. Ayrıca depresyon, ağrı ve bazı medikal problemler de uykusuzluğa neden olabilmektedir."

Kitapçıoğlu, "Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder. Günlük düzenli kullanımlarda uyku problemlerine yol açar. Günlük 200 miligramdan fazlası zararlıdır. İkinci olarak yatağa girmeden yarım saat önce tüm elektronik aletleri kapatmaya özen gösterin. Son olarak odanızı karanlık tutun ve oda sıcaklığını ayarlayın. Gerekirse göz maskesi de kullanabilirsiniz." dedi.