Rakitsky'ye yeni teklif
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki Yaroslav Rakitskiy için Ukrayna ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor
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Stoper transferinde rotasını tamamen Yaroslav Rakitskiy’e çeviren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki başarılı oyuncu için Ukrayna ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Cruzeiro’da oynayan Manoel Messias’ı da listesinde tutan ve bu oyuncu için de Brezilyalı yetkililerle görüşen siyah-beyazlı yönetimin birinci önceliğinin Rakitskiy olduğu aktarıldı.
Bonservisi 8 milyon Euro
Başkan Fikret Orman’ın da çok beğendiği Rakitskiy için 8 milyon Euro bonservis isteyen Shakhtar Donetsk ile pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.
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