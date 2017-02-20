Rast tam gaz devam

Lefkoşa’da hızlı bir yükselişle kısa sürede gece hayatına damgasını vuran eğlence mekanı Barricade Lounge & Bar, surlar içinin nabzını tutmaya devam ediyor. Cumartesi geceleri eğlence severlerin yakından tanıdığı Rast, dinleyicilerine eğlence ziyafeti sunuyor.

Uzun yıllardır adamızın sahnelerinin değişilmez ismi haline gelen Rast, geçtiğimiz Cumartesi gecesi yine müzikseverlerle bir araya geldi. Barricade’in otantik atmosferinde en güzel şarkılarını seslendirirken her hafta artan ilgiyle enerjisini misafirleri ile paylaşırarak geceye herkesi ortak etti. Caravan Blue solisti Gizem Akbil’in de de sahne aldığı gecede doğum günleri kutlanırken gecede mekanın işletmecisi Rifat Ertanın da sahneye çıkarak sempatik tavırları ile misafirlerine hitap etmeyi unutmadı.

Bolca fotoğrafın çekildiği gecede cep telefonları ile eğlence ölümsüzleştirilirken müzik gecenin geç vakitlerine kadar devam etti. Lefkoşa’nın yükselen sesi Barricade farklı programları ile dikkatleri üzerinde tutmaya devam edecek gibi görülüyor.