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  3. 'Recep İvedik 5' filmi hakkında soruşturma!
'Recep İvedik 5' filmi hakkında soruşturma!

'Recep İvedik 5' filmi hakkında soruşturma!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Recep İvedik 5' filmindeki boks sahnelerinin çekildiği yerler için izin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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Tepkiler üzerine Azerbaycanlı boksörün 'Recep İvedik' karakterinden yumruk yediği sahneyi filmden çıkaran Şahan Gökbakar, bir şokla daha karşı karşıya...

Stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), il ve ilçe müdürlüklerine yazı gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiğini tespit etmek için kolları sıvayan GSGM, boks salonlarının ve stadyumlarının filmdeki aynı açıdan fotoğraflarının çekilerek gönderilmesini talep etti.

GSGM'nin izin almadan çekim yapıldığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi. (Habertürk)

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