Recep İvedik 5 müjdesi!
Şahan Gökbakar, serinin merakla beklenen 5. filminin vizyon tarihini duyurdu.
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Şahan Gökbakar, müjdeyi verdi. 'Recep İvedik' serisiyle milyonları güldüren Gökbakar, serinin merakla beklenen 5. filminin vizyon tarihini duyurdu. İnstagram'da Recep İvedik karakterini paylaşan komedyen, "Recep İvedik 5, Şubat 17, Efsane Geliyor, Türkiye Gülüyor" dedi.
Kardeşi Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde oynayan Şahan Gökbakar, filmin senaryosunu da üstlendi. Yaklaşık 7 milyonluk gişesiyle rekor kıran Recep İvedik 4'ün devam filmi olacak Recep İvedik 5'in vizyon tarihini öğrenen Gökbakar hayranlarını büyük bir heyecan kapladı..
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