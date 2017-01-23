Referandum OHAL'de mi olacak?

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandum süreciyle ilgili "Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60'ıncı günde de referandum yapılacak. İmza süreçlerinin tamamlanmasını, Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyeceğiz. Ona göre de bir tarih ortaya çıkacak. OHAL başka bir mesele. Tarih ortaya çıksın, OHAL sorusunun da cevabı ortaya çıkar" dedi.

"Gülen'i iade et, PYD'ye desteği kes"

Kurtulmuş, ABD Başkanlığı görevini devralan Donald Trump yönetiminden Türkiye'nin özellikle iki beklentisi olduğunu söyledi. Bunlardan ilki Fethullah Gülen'in iadesi, diğeri de PKK'nın Suriye kolu PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi.

"Sayın Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamış ve bu süreçte, hem Ortadoğu politikalarında hem dünya siyasetinde ABD'nin izleyeceği yeni yol haritalarını ortaya koymaya çalışacağı anlaşılmaktadır. Ümit ederiz ki yeni yönetim, hem Ortadoğu'da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkân sağlayacak inisiyatifler alsın. Bu çerçevede, özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz."

"Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi ve örgütüyle haberleşmenin kesilmesi, network'ünü kullanmasının önüne geçilmesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi."

"3-5 eşkıyayı yöneten bir eşkıyabaşı mı, 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti mi?"

"Trump döneminde Feto'nun iade edilmesiyle ilgili taleplerimizi tekrarlayacağız. Burada asıl olan, orada devam eden hukuki bir sürece müdahale etmekten daha çok, yeni Amerikan yönetiminin niyetini ortaya koymasıdır. Yeni Amerikan yönetimi, üç beş tane eşkıyayı yöneten bir eşkıyabaşını mı tercih edecek, yoksa 80 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti'ni mi tercih edecek? Dolayısıyla biz burada dostluk, müttefiklik ilişkilerimiz çerçevesinde ısrarla Feto'nun iadesiyle ilgili taleplerimizi her platformda dile getiriyoruz. Sonuç alacağımız ümidindeyiz."

Pazar günü Afrika ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığı devralırken yaptığı açıklamalarla ilgili sorular üzerine, "Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek" demişti.

PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin tepkisine sebep olunca, ABD bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı. Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurdu. SDG’nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD’nin silahlı kanadı YPG’yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Gözaltı süresinin indirilmesi

Numan Kurtulmuş, son yayımlanan dört kanun hükmünde kararnamenin de Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olduğunu söyledi. Bu kararnamelerle ilgili en önemli unsurların ise olağanüstü hâl işlemlerini inceleme komisyonunun kurulması ve gözaltı süresinin 30 günden 7 güne indirilmesi olduğunu anlattı. Kurtulmuş, ilk 5 günde avukatla görüşme yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

Kaynak: Al Jazeera