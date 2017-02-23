Cumhurbaşkanlığı çevre temizliği ve çevre koruma projesi “Temiz Düşün” kapsamında refüj ve yol temizlikleri başlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Temiz Düşün Projesi Fahri Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.

Refüj ve yol temizliği uygulamaları Ercan Yonca Kavşağı ile Haspolat çemberi arasında 15 Mart’ta uygulamaya giriyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Temiz Düşün Projesi Fahri Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.

15 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Yonca Kavşağı-Haspolat çemberi arasında refüj ve yol kenarı temizliği için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların yoğun kullanımında olan bir alandan başlayacak olan temizlik seferberliğinin “Temiz Düşün” projesi kapsamında ve işbirliği ile yapılacak olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Belediyeler Birliği’nin organizasyon ve temizlik çalışmaları ile gerçekleşecek çalışma Lefkoşa ilçesine bağlı Alayköy Belediyesi, Akıncılar Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak.