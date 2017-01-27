Reis filmi başrol oyuncusu Beyoğlu, KKTC'ye geliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs, “Reis” filminde başrol oynayan Reha Beyoğlu ile söyleşi düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının bir kısmını konu alan “Reis” filminin başrol oyuncusu Beyoğlu ile söyleşi yarın saat 10.30’da Yunus Emre Enstitüsü’nde olacak.