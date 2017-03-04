Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SİNEMA

  3. 'Reis' filminin IMDb puanı 1.6!
'Reis' filminin IMDb puanı 1.6!

'Reis' filminin IMDb puanı 1.6!

Oylamada 1 ve 10 haricinde oy kullanan kişi sayısı 85

A+A-

Yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz’un oturduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filmi, popüler internet veri tabanı IMDB’de (Internet Movies Databes-İnternet Film Veritabanı) on üzerinden yalnızca 1.6 puan alabildi.

Film için 24 bin 841 sinemasever oy kullandı. 20 bin 718 kullanıcı, filmi 10 üzerinden 1 puan ile değerlendirirken, 4 bin 19 bin kişi ise filme 10 üzerinden 10 puan verdi. 

Oylamada 1 ve 10 haricinde oy kullanan kişi sayısı ise 85.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.