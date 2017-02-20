Rejim, kimyasal silah kullanmaya devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ'ın, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen, kimyasal silah kullanmayı sürdürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) hazırladığı raporda, BM Ortak Soruşturma Mekanizması'nın, bazı kimyasal saldırılardan Esed rejimi ile DEAŞ'ın sorumlu olduğunu onayladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil olarak gerçek önlemler alması, Suriye'de güvenlik ve barışı koruma konusunda üzerine düşeni yapması gerektiği belirtildi.

Esed rejiminin toplam 333 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğine dikkat çekilen raporda, BM'nin 27 Eylül 2013'te aldığı 2118 sayılı kararından önce 33, kararın ardından, 158 kimyasal saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

BM'nin 6 Mart 2015'te aldığı 2209 sayılı kararının ardından, 89, 7 Ağustos 2015'te aldığı 2235 sayılı kararın ardından 33, BM Ortak Soruşturma Mekanizması'nın kuruluşundan sonra da 20 kez kimyasal silah kullandığı aktarılan raporda, DEAŞ'ın da Halep'te düzenlediği kimyasal saldırılarla BM kararlarını 4 kez ihlal ettiği ifade edildi.

BM'nin 2118 sayılı kararının ardından rejimin kimyasal silah kullanarak düzenlediği saldırılarda 40'ı çocuk, 13'ü kadın olmak üzere, 78'i sivil, 45'i muhaliflerden, 7'si muhaliflerin alıkoyduğu Esed güçlerinden en az 130 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, saldırılarda 2 bin 289 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Raporda İdlib'e 41, Şam kırsalına 33, Hama'ya 27, Halep'e 24, Şam'a 22, Humus ile Deraa'ya 4'er, Deyr ez-Zor'a 3 kimyasal saldırı düzenlendiği, DEAŞ'ın ise Halep'i hedef aldığı aktarıldı.

Raporda ifadeleri yer alan SNHR Başkanı Fadl Abdulgani, kimyasal silah kullananların ilk olarak ilgili yerel mahkemelerde yargılanmasını istediklerini, dünya ülkelerinin bu tür korkunç ihlaller gerçekleştirenleri yargılamak için mahkemelerini açması gerektiğini ifade etti.

BM Ortak Soruşturma Mekanizması'nın 2014-2015 yıllarında Hama, Halep ve İdlib'te sadece 9 kimyasal silah saldırısı düzenlendiğini belirttiği, bu saldırıların 3'ünü rejimin, birini DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini onayladığını kaydeden Abdulgani, raporda BM'nin 2235 sayılı kararının ardından, Esed rejimi ve DEAŞ'ın 37 saldırı düzenlediğinin belgelendiğini vurguladı.