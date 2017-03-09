Rejim uçaklarının hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti
Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib kentinde, Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib kentinde, Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Suriye rejimine ait iki savaş uçağı İdlib'in güneyindeki Kefer Nubul beldesini bombaladı. Saldırıda aralarında 2 çocuk ve bir kadının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Bombardımanın, hedef alınan bölgede büyük yıkıma sebep olduğu belirtildi.
Suriye rejimi, geçen hafta da Kefer Nubul'u hedef almış ve saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmişti.
Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkes, rejim güçleri tarafından sık sık ihlal ediliyor.
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