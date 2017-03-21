Res- Bir: "Turizm de her şey dahil sistemine hayır"

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res- Bir), özellikle şehirlerde ve şehirlere yakın yerlerdeki otellerde “her şey dahil uygulaması” olmaması gerektiğini kaydederek, “Bu sistem ülke ekonomisinde payı olan herkese hizmet etmiyor” açıklamasında bulundu.

Her şey dahil uygulamasının ancak şehre ve alışveriş yerlerine uzak otellerde düşünülebileceğini belirten Res-Bir, “Büyük otellerdeki her şey dahil sistemi, paydaşların ve küçük esnafın nefesini kesiyor” dedi.

Res- Bir konuyla ilgili açıklamasında “Turizm de her şey dahil sistemine hayır” ifadesine yer verdi.

HÜKÜMETE “BU KONULARI YENİDEN DEĞERLENDİRİN” ÇAĞRISI

Açıklamada tur operatörlerine verilen teşvike değinilerek “Hem bizlerin parasıyla turist getiriyorlar, hem de kurdukları ticari zincirde turistleri gezdiriyor, yediriyor, kendi mekanlarında ağırlıyorlar” denildi ve bunun insafsızlık olduğu belirtildi.

Res-Bir açıklamasında, her şey dahil uygulaması ve tur operatörlerine verilen teşvikler konusunda hükümete “Ülke menfaatleri için bu konuları yeniden değerlendirin” çağrısı da yapıldı.