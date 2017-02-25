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Restoranda uslu duran çocukların ebeveynlerine indirim

Restoranda uslu duran çocukların ebeveynlerine indirim

İtalya'nın kuzeyinde yer alan bir restoran, çocukları uslu davranan bir aileye indirim yaptı.

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İtalya'nın Padua kentindeki bir restoranın yöneticisi olan Antonio Ferrari, 6 yetişkin ile 5 çocuktan oluşan bir aileye yüzde 5 indirim yaptı.

"Restoranda ebeveynleri kaba davranan çocuklar, istedikleri her şeyi yapabileceklerini sanıyor. Ayakkabılarıyla masanın üstüne çıkabiliyor, tuvalette oynayıp ortalığı dağıtabiliyor ya da diğer müşterileri rahatsız edebiliyorlar" diyen Ferrari, indirim yaptığı ailenin çocuklarınınsa, emeklerini bitirdikten sonra yaramazlık ya da gürültü yapmak yerine boyama kitaplarıyla ilgilenmelerinden etkilenmiş.

İndirim yapmak için ilhamı, ABD'nin Miami kentinde gittiği bir bardan aldığını söyleyen Ferrari, restoranına gelen müşterilerinin çocuklarının uslu durması hâlinde onlara bir daha indirim yapabileceğini söylüyor.

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