Reuters'ın Esad iddiası

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın 5 yıl içerisinde devlet başkanlığını bırakması konusunda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

NTV’nin Reuters’e dayandırdığı habere göre, Türkiye ile Rusya arasında varılan Suriye uzlaşmasıyla bağlantılı olarak Esad’ın 2021'de yapılacak başkanlık seçimlerinde yer almayacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı da ifade edildi.