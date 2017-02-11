Rıdvan Dilmen: "Alex Türk futboluna zarar verdi!"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Kardemir Karabükspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen, Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçını yorumlarken Alex'in forvet arkasında attığı golleri hatırlattı. Rıdvan Dilmen "Alex büyük zarar verdi" dedi. Dilmen bu gollerin Türk futboluna zarar verdiğini söylerken, "O Alex'in Türk futboluna verdiği en büyük zarardır. Alex büyük zarar verdi. Hep zannettiler ki 15-20 gol atacak. Öyle bir şey yok ki" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Dilmen, özellikle Beşiktaş'ın mağlubiyet sebeplerini sıraladı. Dilmen'in maç yorumundan satır başları şöyle:

"Savaşçı ruh, liderden başlar. Lider kenarda olunca bu biter. Taktik kazandı. Beşiktaş bu problemi çözemedi. Lider kenarda olmayınca takım etkilenir. Şenol hocanın kenarda olmaması Beşiktaş'ı etkiledi.

"Oğuzhan iyi değildi, Cenk hiç yoktu, Babel bireysel yeteneklerini kullanamadı. Dürterek oynanmasını isteyen çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Sürekli itmen lazım, sürekli elin üzerinde olacak. Messi, Ronaldo neden bu kadar gol atıyor, aç gibi saldırıyorlar. Cenk bunu yapmazsa, üst düzey meziyetleri yok, sıradanlaşır."

"Fizik olarak ve taktik anlamda Karabükspor zor bir deplasmandı. Ve kazandılar. Onun dışında tabi ciddi bir kayıptır. Beraberlik olsa bile şu oyuna göre bir iyi bir skor olacaktı. En kötü beraberlik iyi sonuçtur. Kaldı ki, biraz da demoralizeydi futbolcular. Fenerbahçe maçı Beşiktaş'ı yıpratmış belli.

"Beşiktaş gibi hücumcu bir takımla oynayacaksınız ve kart görmeyeceksiniz. 20 haftada bir ilkti bence.

"Karabükspor müthiş hazırlanmış. Taktik anlamda iyi analiz etmişler. Tudor, hem kendi formatını hem de rakibini düşünmüş ve bütün hafta buna hazırlanmış.

"İlk golde kafamda soru işaretleri var. Karabüklü oyuncu önde gibi geldi bana.

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