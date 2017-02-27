Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe hedefi olmayan bir takım"

NTVSpor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de bir hedefinin olmadığını söyledi. Dilmen, Dick Advocaat'ın takımda 1 dakika bile tutulmaması gerektiğini de belirterek "Ben kulübün yerinde olsam söylediği gibi istendiğinde bırakacak bir insansa, yollarımı kesinlikle ayırırım Advocaat'la. Devam etmek bu kulüp için kan kaybıdır." diye yazdı.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin futbolu ve Advocaat'ın yönetimini eleştirdiği yazısı şöyle:

Bu tür başarısız bir sezonu yaşamış büyük takım oyuncusuydum.

Anlayabiliyorum, görebiliyorum.

Fenerbahçe uzatmaları oynuyor, hiçbir hedefi olmayan bir takım... İki takımın da teknik direktörleri mutsuzlar sonuçtan.

Küme düşmeme mücadelesi yapan bir takımın daha üretken olması lazım...

Formalite maçları oynayan bir takıma karşı bu maçı kazanacaksın. Nasıl Kayseri yaptı? Fenerbahçe zaten yarışta yok. Büyük takım oyuncusunun, "ikinci olayım da Şampiyonlar Ligi elemesine gidelim" diye bir hedefi olmuyor.

Kulüp de takım da şampiyonluk hesabı yapmıyor artık.

Koskoca Fenerbahçe kulübünde bir oyuncu var, kağıt üstünde istatistikleri en iyi oyuncu.

Oynadığı zaman niye oynadığını bilmiyoruz, oynamadığı zaman niye oynamadığını...Van Persie'nin durumunu mantıklı, bilimsel bir şekilde açıklayamıyoruz.Bakıyoruz, arkadaki ideal beşliden Volkan yok, Şener yok, Kjaer yok

Sezonun büyük bölümünde oynayan Hasan Ali yerine İsmail var. Orta sahaya gel. Ozan'dan ümitli bir futbol adamıydım, ben ümidimi yitirmeye başladım.Güzel de bir zemin var, iki takım da galip gelmeli. Ne anlarsın bu maçtan?

Bol pozisyon olur ama bakıyorsun, 2.5 pozisyon var toplasan... Bir sürü oyuncu sayabiliriz ama devre arasından itibaren Fenerbahçe yönetimi bunu nasıl göremedi, anlayamıyorum.

Bir teknik direktör düşünün ki haftalar önceden güvenmediğini beyan etmiş.

İnanmadığı askerlerle savaşa giden bir komutan gibi... Rotasyon da kurtarmıyor sizi. Fernandao iyi durumdayken kesiyor, Van Persie oynuyor. Canı istediği zaman... Bir yönetici gidip de "Bu arkadaşın durumu nedir, 3 gün önce vardı" diyemiyor mu? Deplasman yasağı mı var Van Persie'nin?

Deplasmanlarda yok bu adam... 1.5 yıl bitti, bir tane tedbir alınmadı. Sanki yasaklı bu adam... Oynadıkları kulübün kıymetini bilmeyen adamlarla oynamayacaksın.

2 puan kaybetti diyebiliriz ama son dakikadaki pozisyonu düşününce 1 puan kazandı demek daha doğru. Eminim, futbolculara mikrofon tutsunlar, kaç puanda olduklarını bilmiyorlardır.

Ben kulübün yerinde olsam söylediği gibi istendiğinde bırakacak bir insansa, yollarımı kesinlikle ayırırım Advocaat'la. Devam etmek bu kulüp için kan kaybıdır.