Rize’de Atatürk anıtı kaldırıldı, yerine ’15 Temmuz Şehitler’ anıtı konulacak

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı, yerine ’15 Temmuz Şehitler’ anıtı konulmak üzere kaldırıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak, “Bugün Rize için kara bir gündür” dedi.

Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatıldı.

Meydanda toplanan yurttaşlar çalışmayı izlerken, Toprak ve CHP il yönetim kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartıştı.

Polis ekipleri, Toprak ve Deniz’i inşaat sahasından uzaklaştırırken heykelin kaldırılma çalışması sürdürüldü.

Toprak, yapılanın Atatürk’ü ve cumhuriyeti hedef aldığını savunarak, “Bugün Rize için kara bir gündür” dedi. ADD başkanı şöyle devam etti: “Rize’nin hafızasından Atatürk’ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk’ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Şimdi 15 Temmuz anıtı yapacaklar. Atatürk’ü silmek istiyorlar. Bu çalışma trafiği rahatlatma değil cumhuriyete meydan okuma çalışmasıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anıtını en kısa sürede tekrar yerine taşıyacağız. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek, Atatürk bu meydanda kalacak.”

Valilik önündeki tören alanına taşınacak Atatürk heykelinin yerine ’15 Temmuz Şehitler’ anıtı konulacak.