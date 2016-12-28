RMMO milislerinden EOKA’cılar anısına silahlı tatbikat

RMMO’nun Lefkoşa bölgesi milislerinin, ilk ölen (15 Aralık 1955) EOKA “gerillası” Haralambos Muskos’ı ve diğer EOKAcıları düzenlediği silahlı tatbikat ile “andı.”

Simerini “1974 Savaşçıları Silahlı Olmakta Israrlı… Lefkoşa Milislerinin EOKA Kahramanı Haralambos Kuskos Anısına Tatbikat” başlığıyla ve fotoğraf desteğiyle aktardığı habere göre “ibre nitelikli” diye tabir ettiği “savaş tatbikatını” planlayıp icra edenleri “milisler, Lefkoşa’nın silahlı savunucuları” olarak tanımladı.

Habere göre Yeri yakınlarındaki atış alanında icra edilen tatbikatta, RMMO’nun 4’üncü Tugayı’na ait Kaskavel tipi tanklar ve PAO 106’ların (106’lık geri tepmesiz top) desteği ile meskûn bölgeden binaların geri alınması senaryosu canlandırıldı.

Gazete “Lefkoşa 4’üncü Piyade Tugayı Milis Komutanlığı”nın “keravnos” (yıldırım) isimli silahlı icra edilen “çift etkili müfreze – konut kompleksinin temizlenmesi” tatbikatında “düşman tarafından ele geçirilen konut kompleksinin düşmandan temizlenmesi” senaryosunun, öngörülen yaş sınırının çok üzerinde olmalarına rağmen RMMO’nun “Meskûn Bölge Taburlarında” milisliğe gönüllü devam eden, milisler tarafından planlanıp icra edildiğini yazdı.

Gazete tatbikata 1972/B celbi mensubu, 1974’te 20 yaşında 31’inci Komando Birliği’nde görev yapan, bugün “62” yaşındaki “teğmen” Kostas Fotiu’nun komuta ettiğini yazdı. Gazete “gönüllü milisler arasında; her biri RMMO’nun ilk kurulduğu 1964’ten beri RMMO’da bulunan “yorulmak bilmez makineli tüfekçi” diye tanımladığı “73” yaşındaki Yannis Matsis ve “70” yaşındaki “keskin nişancı” diye tanımladığı Simianthos Pavlu’nun da bulunduğuna işaret etti.

Habere göre “RMMO 4’üncü Piyade Tugayı komutanı albay” Marios Makriyannis, Haralabos Muskos anısına icra edilen silahlı tatbikata RMMO Komutanı Korgeneral Yorgos Basiakulsis’i de davet etti. Tatbikatı başından sonuna izleyen Basiakulis sonrasında düzenlenen resmi geçidin selamını da aldı, katılımcıların her birini ellerini sıkarak selamladı.

“Milislerin savaş kabiliyetinin, azminin ve savaşa hazırlık düzeyinin yüksekliğinden gurur duyduğunu” söyleyen Basiakulis “Helen yiğitlikleri en büyük stratejistleri bile eğitebilir” dedi.