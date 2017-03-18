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RMMO yeni komutanı Leondaris

RMMO yeni komutanı Leondaris

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) yeni komutanının İlias Leondaris olacağı haber verildi.

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Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) yeni komutanının İlias Leondaris olacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi görevini üstlenmek üzere önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a gidecek olan Leondaris’in, RMMO’nun 22’nci komutanı olacağını yazdı.

Habere göre Leondaris, 31 Mart tarihindeki düzenlenecek törenle resmi olarak göreve gelecek.

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