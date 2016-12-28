RMMO'nun kullanılmayan binası için tazminat

Rum Savunma Bakanlığı’nın “hatalı icraatları neticesinde” tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Bakanlığın yeşil hat içerisinde bulunan ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından hiç kullanılmayan bir bina için zamanla yıpranma bedeli olarak tazminat ödemek zorunda kaldığını yazdı.

Haberde Bakanlığın hatalı icraatlar ve yanlış anlaşılmalar nedeniyle tazminat ödemesinin gerektiği belirtildi.

2018’DEN İTİBAREN TEK CELP

Öte yandan Simerini gazetesi Rum Milli Muhafız Ordusu’nda yeniden düzenleme çalışmaları çerçevesinde 2018 yılından itibaren, yılda iki kez değil, sadece Temmuz ayında olmak üzere, tek celbin olacağını yazdı.