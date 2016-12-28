Lefkoşa13 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. RMMO'nun kullanılmayan binası için tazminat
RMMO'nun kullanılmayan binası için tazminat

RMMO'nun kullanılmayan binası için tazminat

Rum Savunma Bakanlığı’nın “hatalı icraatları neticesinde” tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

A+A-

Rum Savunma Bakanlığı’nın “hatalı icraatları neticesinde” tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Bakanlığın yeşil hat içerisinde bulunan ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO)  tarafından hiç kullanılmayan bir bina için zamanla yıpranma bedeli olarak tazminat ödemek zorunda kaldığını yazdı.

Haberde Bakanlığın hatalı icraatlar ve yanlış anlaşılmalar nedeniyle tazminat ödemesinin gerektiği belirtildi.

2018’DEN İTİBAREN TEK CELP

Öte yandan Simerini gazetesi Rum Milli Muhafız Ordusu’nda yeniden düzenleme çalışmaları çerçevesinde 2018 yılından itibaren, yılda iki kez değil, sadece Temmuz ayında olmak üzere, tek celbin olacağını yazdı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.