RMMO’ya yeni uzman alımı Mayıs’ta

Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ilk kez alınan uzman askerlerin sayısında, bazı adayların sözleşmeyi hiç imzalamaması bazılarının ise görevi bırakmaları sebebiyle yeniden açık doğduğu, bu sebepten ötürü mayıs ayında yeniden uzman alımına gidilmesinin söz konusu olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, RMMO’da paralı asker alımı için açılan sınavda başarılı olan asıl ve yedek adayların sayısının 3 bin 660 olduğunu, bu sayının, kazananlardan bazılarının sözleşmeyi hiç imzalamamaları bazılarının ise görevi bırakmaları sebebiyle iyice azaldığını yazdı.

Gazete, bu sebepten ötürü mayıs ayında yeni münhal açılmasının öngörüldüğünü, bu sefer kadın adaylardan da başvuru kabul edileceğini vurguladı.