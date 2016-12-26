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Robota aşık oldu ve evlenmek istiyor

Robota aşık oldu ve evlenmek istiyor

Fransa'da bir kadın, bir robota aşık olduğunu ve onunla nişanlandığını açıkladı. Şimdi ise, robotuyla evlenmesi için yasa çıkarılmasını istiyor.

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Robotlar insanların aşk ilişkisi yaşadığı sahneler, bilimkurgu filmlerinde sık görülebilir ancak bu olay artık gerçeğe de dönüştü.

ShiftDelete’in haberine göre, Fransa’da bir kadın, 3D yazıcılar vasıtasıyla üretilen InMoovator isimli bir robota aşık olduğunu, evde onunla beraber yaşadığını ve robotla nişanlandıklarını açıkladı.

Twitter’da Lilly InMoovator hesabını kullanan kadın, yasaların izin vermesi halinde, robotla evleneceğini de vurgularken kendisini de roboseksüel bir insan olarak tanımlıyor.

Bu yaşadıklarının saçma olduğunu iddia edenlere karşı çıkan kadın, robotların eninde sonunda insanlara benzer bir yapıya kavuşacağını ve insan-robot aşklarının yaşanacağını, kendisinin ise bu aşka biraz erken kapılmış olduğunu vurguluyor.

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