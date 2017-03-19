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Rock'n Roll'un efsanesi Chuck Berry öldü

Rock'n Roll'un efsanesi Chuck Berry öldü

Chuck Berry, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletindeki evinde bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu ancak Berry’yi hayata döndürme çabalarının sonuç vermediği belirtildi.

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Rock’n roll’un efsane ismi Chuck Berry, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletindeki evinde bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu ancak Berry’yi hayata döndürme çabalarının sonuç vermediği belirtildi.

“Maybeline”, “Roll Over Beethoven” ve “Sweet Little Sixteen”, "Johnny B. Goode", “Promised Land” ve kendi yazıp bestelediği daha bir çok parçayla zirveye çıkmış “Rock and Roll müziğin babası” olarak nitelendirilen Amerikalı müzisyenin parçaları defalarca yeniden yorumlanmıştı.

The Beatles grubunun yıldızı John Lennon, “Rock’n roll’a başka bir isim vermeye çalışsaydınız, buna “Chuck Berry” diyebilirdiniz” ifadesini kullanmıştı.

Berry, 1985 yılında Grammy tarafından “Yaşam Boyu Başarı” ödülüne layık görülmüştü.

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