'Romantik akşam yemekleri' için kedi şarabı

ABD'nin Denver kentinde Apollo Peak firması, kediler için de şarap üretiyor.

ABD'nin Denver kentinde Apollo Peak firması, kediler için de şarap üretiyor. Artık 'romantik bir akşam yemeğinde' kediler de içkilerini yudumlayarak sahiplerine eşlik edebilecek.

Yüzyıllardır insanoğlunun en iyi dostlarından olan kediler, yemek masasında da sahiplerini yalnız bırakmayacak. ABD'nin Denver kentinde kediler için üretilen şaraplar, Apollo Peak firması tarafından satışa sunuluyor.

​Şarabın markasının ismi de firmanın genel müdürü Zavalla’nın Apollo adlı kedisinden ve Denver’daki tepelerden (peak) geliyor.

​Minyatür şişelerle internet ortamından da satın alınabilen şaraplarda, alkolün kediler için zararlı olması nedeniyle kedi otu kullanılıyor.

​Farklı renkler ve tatlarda üretilen şaraplar, kediseverlerin de beğenisiyle karşılaşıyor. Kedi şarapları, kedilerine insan gibi davranan kişiler arasında hızla büyüyen bir trend haline geldi.

​Sözgelimi Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan Cat Town isimli bir kafede New York Times’a konuşan Savannah Thrasher, "Kedimin benimle birlikte şarap keyfi yapması güzel olur. Her şey Apollo Peak’in Genel Müdürü Brandon Zavalla’nın iki yıl önce kediler için hiçbir yerde şarap olmadığını keşfetmesiyle başlamış. Kediler bizim arkadaşımız, ev arkadaşımız ya da ailemizden biri. Neden onlara sadece su verelim ki?" ifadelerini kullandı.

​'ARTIK KEDİ SAHİPLERİ DEĞİL, KEDİ EBEVEYNLERİ VAR'

Marketresearch.com’dan Araştırma Müdürü David Sprinkle, "Son 15 yıldır kedi piyasası, kedilerin insanlaştırılmasıyla bir dönüşüm yaşadı. ‘Kedi sahibi’ olgusunun yerini artık ‘kedi ebeveyni’ aldı. ABD’deki 40 milyar dolarlık evcil hayvan piyasasının yüzde 30’unu kedi ürünleri kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Araştırma sitesi de gerçekleştirdiği bir araştırma ile geçen yıl kedi sahiplerinin yüzde 62’sinin kedilerini ailelerinin bir üyesi olarak gördüğünü ortaya koydu.