Romantik eşten büyük sürpriz

Dünya genelinde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Mağusa’da trafik polisi olarak görev yapan Nejdet Öztürk, güzel eşine büyük bir sürpriz yaptı.

Günler öncesinden eşi Meys Öztürk için harika bir sürpriz hazırlayan Nejdet Öztürk, eşine “Sevgililer Günü” hediyesi olarak aldığı ve Sevgililer Gününe özel olarak süslediği Mercedes marka aracı, çekici üzerinde eşinin işletmeciliğini yaptığı iş yeri önüne getirip kızları Masal ile birlikte eşine hediye etti.

Beklenmeyen sürpriz karşısında nutku tutulan Meys Öztürk, mutluluktan havalara uçtu. Meys Öztürk, böyle bir sürpriz beklemediğini, şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Alkışlar arasında hediyesini alan Meys Öztürk ve romantik eşi Nejdet Öztürk’ün mutlulukları gözlerinden okundu.