Ronaldo, imzalı formasıyla 80 köpeği kurtardı

Ronaldo’nun açık arttırmayla satılacak imzalı formasından elde edilen gelir barınaktaki 80 köpek için kullanılacak.

Real Madrid’in yıldızı Ronaldo, Portekiz’in Gouveia şehrinde bulunan hayvan barınağı Cantinho da Lili’nin yardım talebini geri çevirmedi. Barınak yetkililerinden her bir hayvan yapılan masrafın 2 bin euro’ya ulaştığı ve ekonomik zorluk yaşadıklarını belirten bir mektup alan Ronaldo, talebi yanıtsız bırakmadı ve imzalı formasını gönderdi.

Portekiz basınına barınak yetkilisi Liliana Santos, “Ronaldo’ya tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Bu basit bir jest olsa da oldukça önemli” dedi.

İmzalı formanın Kasım 2016’da gönderildiği, ancak yaşanan sorunla nedeniyle bu hafta içerisinde ulaştığı kaydedildi. Milyonlarca dolar’lık değer taşıyan imzalı forma açık arttırmaya sunulacak.

Ronaldo, 2015 yılında da Nepal’de 8 bin kişinin hayatını kaybettiği depremden etkilenen insanlar yararına kullanılması için 7 milyon euro bağışta bulunmuştu.