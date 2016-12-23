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  3. Ross'un ABD Ticaret Bakanlığı'na atanması bekleniyor
Ross'un ABD Ticaret Bakanlığı'na atanması bekleniyor

Ross'un ABD Ticaret Bakanlığı'na atanması bekleniyor

Kıbrıs Bankası Başkan Yardımcısı Wilbur Ross’un ABD Ticaret Bakanlığı görevine atanması bekleniyor.

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Kıbrıs Bankası Başkan Yardımcısı Wilbur Ross’un ABD Ticaret Bakanlığı görevine atanması bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi, Bloomberg muhabirinin haberine atıfta bulunarak, Wilbur Ross’un, Kıbrıs Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden istifa edeceğini ve bundan sonra ABD Ticaret Bakanlığı görevine odaklanmasının beklendiğini yazdı.

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