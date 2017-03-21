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  3. Rum Bakanlar Kurulu şikeli maçlara ağır cezalar öngören yasa tasarısını onayladı
Rum Bakanlar Kurulu şikeli maçlara ağır cezalar öngören yasa tasarısını onayladı

Rum Bakanlar Kurulu şikeli maçlara ağır cezalar öngören yasa tasarısını onayladı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, şikeli maçlara ağır cezalar öngören yasa tasarısını, dünkü oturumunda onayladığı bildirildi.

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Rum Bakanlar Kurulu’nun, şikeli maçlara ağır cezalar öngören yasa tasarısını, dünkü oturumunda onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rum Hükümeti’nin bu yasayla, şikeli maçların araştırılmasında yaşanan güçlüklere son verileceğinin ve hukuki yaptırımların elini güçlendireceğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre tasarı, şikeli maçlarla ilgili kişilere 7 yılı aşmayan hapis cezası veya 200 bin Euro’yu aşmayan para cezası öngörüyor.

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