Rum Belediyeler Birliği Başkanı Adreas Viras oldu

Rum Belediyeler Birliği Başkanı’nın, Larnaka Belediye Başkanı Adreas Viras olduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi dün yapılan seçimde Viras ile sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’un yarıştığını yazdı.

DİSİ’nin desteklediği Galanos 44 oy alırken, AKEL ve diğer partilerden destek alan Viras’ın 46 oyla zafer elde ettiğini aktaran gazete, seçim öncesinde perde gerisinde yoğun faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.