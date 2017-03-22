Rum Dışişleri, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmalarını takip etmiyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu’nun, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’ne, komitenin çalışmalarının hangi aşamada olduğuna dair bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Ay. Pandeleimonas Da Kurtarıldı” başlığıyla aktardığı haberinde, Hacıdimitriu’nun, her ne kadar müzakerelerde olumsuz gelişmeler yaşansa da, komitenin çalışmalarını devam ettirdiğini ve şu anda, 14 tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve yıl sonuna kadar 6 tarihi yapıda daha çalışma başlatılacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıdimitriu, Çamlıbel’deki “Ay. Pandeleimonas Manastırı”ndaki çalışmalarda sona gelindiğini kaydederek, manastırda ne gibi tamiratlar yapıldığına dair bilgi verdi.

Hacıdimitriu, komitenin gerek yurtdışından, gerekse Rum Hükümeti’nden, restorasyon çalışmaları için ödenek temin etmekte sorun yaşadığını da ifade ederek, Girne’deki Batık Gemi Müzesi, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı ve buna benzer diğer tarihi yapıların restorasyonu için nereden, ne kadar ödenekler alındığına dair örneklendirme yaptı.

SÖZDE “GİRNE METROPOLİTİ” HRİSOSTOMOS DIŞLANMAKTAN KORKUYOR

Gazete, sözde “Girne Metropoliti” Hrisostomos’un da dün, Rum Meclisi’nde konuşma yaptığını ve iddiasına göre, Çamlıbel’deki “Ay. Pandeleimonas Manastırı”nın sahibi olmasına rağmen, manastırın restorasyonu prosedürüne kurumsal olarak katılmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hrisostomos, çalışmalarla ilgili bölük pörçük bilgilendirildiklerini ve bilgilendirmenin, uzmanların bile tam olarak anlayamayacağı şekilde yapıldığını öne sürdü.

Hacıdimitriu’nun, bu açıklamalara tepki göstererek, komitenin çalışma çerçevesini anımsatması üzerine Hrisostomos, “çalışmaların yasal sahip olmadan ilerlemesi halinde, Kıbrıs Türk tarafının, piskoposun çalışmalarla ilgilenmediğini ve çalışmaların, o olmadan da ilerleyebileceğini söyleyebileceğini” iddia etti.

Hrisostomos, çalışmaların başlamasını kabul ettiklerine dair yazılı belgenin, her zaman komitenin Rum Eşbaşkanı’na verildiğini de vurguladı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin de toplantıda açıklamada bulunarak, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın herhangi bir temsilcisinin komitede yer almıyor olması nedeniyle, bakanlığın, komitenin çalışmalarını yakından takip etmediğini söylediğini yazdı.