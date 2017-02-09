Rum Eski Başsavcı Yardımcısı Erotokritu suçlu bulundu

Rum tarafında Mart 2016’da patlak veren Providencia skandalında rüşvet almakla suçlanan ve dava sürecinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de tanık sıfatıyla mahkemeye lehte ifade verdiği Rum eski Başsavcı Yardımcısı Rikkos, isnat edilen bütün suçlardan suçlu bulundu. Rum gazeteleri Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün sonuçlandırdığı dava ile ilgili haberleri manşetlerine taşıdı.

Simerini “Rikkos Erotokritu Suçlu… Mahkeme: Bütün Suçlamalar Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde İspat Edildi… Eski Başsavcı Yardımcısı 7 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya” başlık ve spotlarını attı.

Gazete Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Erotokritu’ya, Andreas Kiprizoğlu ve Panayotis Neokleu isimli avukatlar ile Andreas Neokleus DEPE isimli avukatlık şirketine isnat edilen bütün suçlamaların, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat edildiğine hükmettiğini yazdı.

Gazete, Erotokritu ve diğer avukatlara isnat edilen ve mahkeme kararıyla onaylanan suçları, kamu görevlisine rüşvet verme, rüşvet alma, yolsuzluk, yargı sürecini sekteye uğratma maksatlı komplo, dolandırıcılık maksadıyla teşekkül oluşturma ve yetkiyi kötüye kullanma olarak sıraladı ve verilecek cezaların 17 Şubat’taki oturumda hesaplanıp netleştirileceğini yazdı.

“Yargı tarihinde benzeri görülmemiş karar” diye nitelenen 200 sayfalık kararın Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç yargıcı tarafından alındığı ve okunmasının 9 saat sürdüğü vurgulanan haberde Erotokritu için öngörülen azami ceza 7 yıl, diğerleri için 3 yıl hapis olduğu vurgulandı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis mahkeme kararı sorulduğunda, yorum yapmak istemeyip “vatanımın yargısına güveniyorum” demekle yetinirken, Başsavcı Kostas Kliridis de yorum yapmadı.

Providencia skandalı Mart 2016’da Rum Meclisi Kurumlar ve Değerler Komitesi sırasında Merkez Bankası başkanı Hristalla Yorgacis’in, birçok milletvekilinin bankaya ödenmemiş borcu olduğu ve Başsavcı Yardımcısı’nın rüşvet aldığı açıklamasının ardından patlak vermişti. Rum Başsavcı Kostas Kliridis Başsavcı Yardımcısı Erotokritu aleyhine cezai kovuşturma kararı almış hatta dava sürecinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis 1 Haziran tarihli mahkeme oturumuna tanık sıfatıyla katılarak davalı taraf lehine ifade vermişti.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla okurlarına aktardı:

Fileleftheros “Yolsuzluk ve Komplo… Erogokritu, Neokleus, Kiprizoğlu Yıllarca Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya… İlk Kez Bir Başsavcı Yardımcısı Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Suçlu Bulunuyor”

Politis “Devasa Karar İle Hepsi Suçlu… Yolsuzluk, Rüşvet, Komplo”

Haravgi “‘En İyinin de İyisi’ Suçlu”

Alithia “Neden Hepsi Suçlu Bulundu… Onları, Rikkos’un Kredisi Konusunda Provedencia Davası Yaktı… Suçlular, Cezaları 17 Şubat’ta Netleşene Kadar Serbest”