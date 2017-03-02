Rum eski Başsavcı Yardımcısı yolsuzluk ve rüşvetten suçlu bulundu

Rum eski Başsavcı Yardımcısı Rikkos Erotokritu’nun, rüşvet verme, rüşvet alma, yolsuzluk, yargı sürecini sekteye uğratma, maksatlı komplo, dolandırıcılık maksadıyla teşekkül oluşturma ve yetkiyi kötüye kullanmaktan 3,5 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı haber verildi.

Haberi manşetlerine taşıyan Rum gazetelerinden Alithia “Cezaevine!” başlıklı manşet haberinde, Erotokritu’nun 3.5 yıl, yine aynı davadan suçlu bulunan Panayotis Neokleus isimli avukatın ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Gazete, Neokleus avukatlık bürosuna da 70 bin Euro para cezası verildiğini belirtti.

Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin “bunun görevi doğrudan adaletle ilgili olan üst düzey bağımsız bir devlet yetkilisinin karışmış olduğu, ilk yolsuzluk, rüşvet ve sahtekârlık davası olduğunu belirttiğini” yazdı.

Gazeteye göre, Rikkos Erotokritu ise kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Hapsedilmemle birlikte, planlandığı üzere önceden ilan edilen idamım, kurumsallık dışı bir şekilde tamamlandı. Kıbrıs içindeki ve dışındaki diğer mahkemelere başvuracağım” ifadelerini kullandı.

İlgili haberlerde, Rikkos Erotokritu ile Panayotis Neokleus’un, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mahkûm edilmelerinin hemen ardından, 12 hücrelik bir koğuşa gönderildikleri ve burada yalnızca hassas davalardan mahkûm edilen kişilerin tutulmakta olduğu da belirtildi.

Haber, Haravgi’de “Başkanın ‘En İyisi’ Mahkûm”; Fileleftheros’ta “Yolsuzluğa Karşı Balta- Ağır Ceza Mahkemesi Toplumun Hoşnutsuzluğuna ve Hayal Kırıklığına Uğramasına İşaret Etti”; Simerini’de “Rikkos Erotokritu Hapiste- Yargıçlara ‘Karar İçin Teşekkür Ediyorum’ Şeklinde Yanıt Verdi”; Politis’te ise “Yolsuzluğu Hedefleyen Ağır Cezalar- Rikkos ve Diğer Mahkum Edilenler Temyize Hazırlanıyor” başlıklarıyla yer aldı.