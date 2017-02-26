Rum gazeteleri yarın çıkmayacak
Ortodoks Hıristiyanların, Paskalya öncesinde oruca girmelerinin ilk günü olan, “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) adını verdikleri dini günleri nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.
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Ortodoks Hıristiyanların, Paskalya öncesinde oruca girmelerinin ilk günü olan, “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) adını verdikleri dini günleri nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.
Gazeteler, Salı günü normal yayınlarını sürdürecek.
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