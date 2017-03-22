Rum gençlerin %60’ında fazlası oy kullanmaya niyetli değil
Güney Kıbrıs’ta gençlerin yüzde 60’ından fazlasının 2018 yılındaki Rum Başkanlık seçimlerinde oy kullanmayı arzulamadığı haber verildi.
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Güney Kıbrıs’ta gençlerin yüzde 60’ından fazlasının 2018 yılındaki Rum Başkanlık seçimlerinde oy kullanmayı arzulamadığı haber verildi.
Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Enstitüsü’nün 13-15 Mart tarihinde 18-35 yaşındaki 706 kişi arasında yaptığı kamuoyu araştırmasında, katılımcıların yüzde 63,2’sinin 2018 yılındaki seçimlerde oy kullanmayı arzulamadığının ortaya çıktığını aktardı.
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