Rum İçişleri Bakanlığı'ndan inanılmaz gaf!

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Andreas Onufriu isimli Rum’un, hapishanede “Adalet Partisi” adı altında siyasi parti kurduğu ve başvurusunun, Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Siyasi Parti Sicil Mukayyitliği” tarafından onaylandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, olayı “inanılmaz bir gaf” olarak nitelerken, kimsenin, Onufriu’nun Rum Merkezi Cezaevi’nde olduğunu fark etmediğini yazdı.