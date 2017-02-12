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  3. Rum kesiminin yaklaşık 14 ton altın rezervi var
Rum kesiminin yaklaşık 14 ton altın rezervi var

Rum kesiminin yaklaşık 14 ton altın rezervi var

Rum kesiminin altın rezervinin, 13.9 ton olduğu haber verildi.

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Rum kesiminin altın rezervinin, 13.9 ton olduğu haber verildi.

Kathimerini gazetesinin ekonomi ekinde yer alan haberde, ilgili verilerin Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlandığı belirtilirken, dünyadaki altın rezervinin 33,259.2 ton, Avrupa’daki altın rezervinin ise 10,786 ton olduğu ifade edildi.

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